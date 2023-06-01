桑田佳祐が、カンロの新CM 「Sweetな未来へ!!」に登場し、4曲のイメージソングを書き下ろした。そのすべてが6月24日発売のシングル「人誑し / ひとたらし」に収録されることも決定した。【動画】桑田佳祐が登場！カンロの新CM「Sweetな未来へ!!」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」「誠実で、温かく、遊び心をもって、新しい価値に挑み続ける」を掲げながら、