5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が、東京ドームで開催された。1999年11月3日に「A・RA・SHI」でCDデビューし、国民的アイドルに駆け上がった同グループが26年半の歴史に幕を下ろした。【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真嵐は2020年12月31日をもってグループとしての活動を一