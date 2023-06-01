昨年10月に現役を引退した大相撲の元関脇・宝富士の桐山親方（39＝伊勢ケ浜部屋）の引退相撲が31日、東京・両国国技館で行われ、断髪式では約300人がはさみを入れた。約16年半の現役生活は無休で通算連続出場1398回は史上7位。止めばさみでは先代師匠の宮城野親方（元横綱・旭富士）に「よく頑張った。誇れる力士だった」とねぎらわれ「甘い言葉にやられました」と号泣した。出身地の青森県は1883年から幕内力士が途絶えてい