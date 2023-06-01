５人組の人気アイドルグループ「嵐」が３１日、東京ドーム（東京都文京区）でライブツアーの最終公演を行い、グループとしての活動に幕を下ろした。メンバーは大野智さん（４５）、櫻井翔さん（４４）、相葉雅紀さん（４３）、二宮和也さん（４２）、松本潤さん（４２）の５人。１９９９年にＣＤデビューし、歌やダンス、俳優やテレビのバラエティーと様々な形で日本のエンターテインメントをけん引した。２０２０年末に活動を