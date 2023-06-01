最終公演のステージに立つ嵐のメンバー＝31日午後、東京都文京区の東京ドーム「幸せをありがとう」「長い間、お疲れさまでした」。アイドルグループ「嵐」の最終公演が開かれた31日、会場の東京ドーム周辺では全国から駆け付けたファンがメンバー5人への感謝の思いを口にし、目に涙を浮かべる人の姿もあった。「つらいときは嵐の曲を聞いていつも前向きになれた」と、東京都大田区の女性会社員（40）。神奈川県大和市の男性会