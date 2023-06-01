1位の「科学的に証明されたすごい習慣大百科」、2位の「変な地図」、3位の「イン・ザ・メガチャーチ」出版取次大手の日本出版販売（日販）とトーハンは1日付で、2026年上半期のベストセラーランキングを発表した。いずれも1位は言語学者堀田秀吾さんの「科学的に証明されたすごい習慣大百科」（SBクリエイティブ）だった。同書は心理学や行動経済学などの研究に基づき、仕事や生活に役立つ112の習慣を紹介する実用書。情報会社