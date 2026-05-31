新DFサポートライダー、FMXの若きホープ・HITOMUに注目 2026シーズンからダートフリークが新たにサポートするFMXライダー、HITOMU（野口陸夢）。一体どんなライダーなのか？サポートパーツを使ったマシン作りのこだわりは？インタビューで聞いた言葉をもとに、彼なりのスタイルを紐解いていきます。 text&photo RIDE-HUCKRIDE-HUCK掲載日：2