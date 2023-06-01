伊藤園が展開する無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」は１日、２５年シーズンにドジャース・大谷翔平投手（３１）が放ったポストシーズンを含む６３本の本塁打をモチーフにしたプレミアムデザインボトル「ＯｉＯｃｈａＳＨＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩＡＬＬＨＯＭＥＲＵＮＳＢＯＴＴＬＥ２０２５ＳＥＡＳＯＮ５５＋８ＥＤＩＴＩＯＮ（以下『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）」を、２２日から販売開始