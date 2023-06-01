数々の伝説を作ってきた嵐。５人がそろっての「最後の雄姿」を、ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ担当の奥津友希乃記者が「見た」。×××××２０２３年から現場を取材してきた記者にとって、嵐のライブを見るのは今回が最初にして最後。青春期に嵐の楽曲を聴いて育ったこともあり、稚拙な表現だが「これが嵐だ！」としっくり感と感動を覚えた。変わらぬ大野智の美声をはじめとした５人の耳心地よいユニ