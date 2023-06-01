「嵐」が活動終了日の３１日、東京ドームでラストツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」（５都市計１５公演、約４９万人動員）のファイナル公演を開催し、約２６年半の歴史に幕を下ろした。１９９９年のデビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」など全３３曲を、会場や生配信で見守った世界中のファンに届けた。結成から９７５６日分の感謝を伝えながら、最後の瞬間まで５人で駆け抜け「嵐らしい最高の一日」を作り上げた。５人で始めた