サザンオールスターズの桑田佳祐が、１日から公開される菓子メーカー「カンロ」の新ＣＭに書き下ろしの新曲を提供した。曲は「みたらし慕情／演歌編」「飴とミラーボール／ディスコ・ヴァージョン」「飴ちゃんマン／ロック編」「聖なるカンロ飴／ドゥーワップ・ヴァージョン」の４つ。当初は１曲を提供する予定だったが、桑田のサプライズで演歌、ディスコ、ロック、アカペラと幅広いジャンルの４種類を提供することになり、Ｃ