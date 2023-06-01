◆米大リーグオリオールズ９―５ブルージェイズ（３１日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３１日（日本時間６月１日）、１７連戦最終戦となる敵地・オリオールズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場。２打数無安打２四球、２三振で８試合連続出塁となったが、快音は響かなかった。チームは終盤追い上げを見せるも２連敗で借金２となった。オリ