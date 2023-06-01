桑田佳祐（70）が出演するカンロの新CMが1日からオンエアされる。カンロあめやピュレグミでおなじみのカンロは昨年末、「ああなたへとどく、ひとつぶを。」というメッセージ映像に桑田の楽曲「明日へのマーチ」を起用した。そのプロジェクトの新映像として解禁されたCM「Sweetな未来へ！！」に桑田本人が出演し、自ら作詞作曲を務めたカンロのイメージソングを熱唱している。当初は1曲提供の予定だったが、桑田のサプライズで演歌