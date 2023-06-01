国民的存在となったアイドルグループ嵐が、活動終了の日を迎えた。5月31日、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた。3月13日の北海道公演から幕を開けた今ツアーは、東京、愛知、福岡、大阪の5都市をまわり、全15公演で約49万人を動員。ファンクラブ会員以外でも視聴でき、かつ外国語4言語対応の生配信も実施するなど、世界中が有終の美を