[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]日本代表の守護神が北中米W杯を前に頼もしい存在感を示した。アイスランド戦に先発出場したGK鈴木彩艶(パルマ)が、鋭い反応と安定したプレーでゴールを死守。試合終盤の後半38分からはGK早川友基へバトンをつなぎ、無失点リレーで1-0の勝利に貢献した。日本がボールを保持する時間が長く、被シュートこそ多くなかったが、時折仕掛けられる鋭い攻撃を危なげなく封じるあた