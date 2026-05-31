「エディフィス（EDIFICE）」が、アトレ恵比寿4階に新店舗「エディフィス恵比寿店」をオープンした。【画像をもっと見る】同店ではオープンに合わせて、ポップアップを開催。イギリスのストリートカルチャー由来のモチーフをシルバーやゴールドで表現するロンドン発のジュエリーブランド「バニー（BUNNY）」や、眼鏡の名産地 福井県鯖江市でハンドメイドのセルロイドフレームを製作する「カーニー（kearny）」、ミニマルなデザ