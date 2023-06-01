◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が現地時間３１日、５４歳の誕生日を迎えた。同日（日本時間６月１日）の本拠地・フィリーズ戦を前に会見した。会見場に現れたロバーツ監督は、報道陣から「お誕生日おめでとうございます」と祝福されると「ありがとう！」と笑顔。指揮官は「試合に勝つことを楽しみにしている。誕生日