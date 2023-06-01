◇ア・リーグブルージェイズ―ボルチモア（2026年5月31日ボルチモア）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が31日（日本時間1日）、敵地でのオリオールズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、0―9の7回無死先頭打者第3打席で空振り三振を喫した。これで、この日2三振目となった。通算三振数は77となり、リーグワースト3位タイ。同2位は、右太腿裏肉離れで負傷者リスト入りした村上宗隆内野手（ホワイトソックス）の80となっ