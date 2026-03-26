[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]本番直前の実戦復帰に、思いを述べた。日本代表のMF遠藤航(リバプール)は2月11日にサンダーランド戦で負傷して以来の試合となった。「(試合日の)お昼はだいたい食べてちょっと昼寝する感じだったけど、そのときもちょっと興奮していた」と振り返った。試合中の負傷で左足の靭帯が切れたため、自身初の手術で人工靭帯を入れて回復を目指した。北中米ワールドカップ直前も