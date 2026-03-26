[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]北中米W杯へ向け、また一人、頼もしいストライカーが存在感を示した。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)が決勝ゴールを奪い、チームを勝利へ導いた。0-0で迎えた後半開始からFW上田綺世との交代で1トップとしてピッチに入ると、互いに譲らない一進一退の攻防が続く中で勝負を決めた。後半42分、DF菅原由勢が右サイドから上げたクロスに対し、ゴール前の密集地帯で絶妙な