◇欧州CL決勝アーセナル1―1（PK3―4）パリSG（2026年5月30日ハンガリー・ブダペスト）アーセナルが敗れたPK戦で最後に外したのは、堅守を支えてきたDFガブリエル。MFライスは2人目でミスしたFWエゼを含め「我々は共にいる。彼らがいなければリーグ戦に勝てなかった」とかばった。22季ぶりに王座を奪回したプレミアリーグでは、34年の歴史で初めてPK献上ゼロという記録を残したが、この日は後半17分にDFモスケラがPKを与