リヴァプールは5月31日、フランス代表DFイブラヒマ・コナテが今シーズン限りで退団することを発表した。現在27歳のコナテは、ソショーの下部組織出身。2017年7月にライプツィヒに完全移籍すると、2021年7月にリヴァプールに完全移籍で加入した。リヴァプールでは公式戦通算183試合に出場し7ゴールを記録。今シーズンもプレミアリーグで36試合に出場し1ゴール、チャンピオンズリーグでも10試合に出場し1ゴールを記録していた