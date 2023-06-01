ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）は31日（日本時間6月1日）、本拠地でのタイガース戦に「9番・右翼」で先発出場。ホワイトソックスは4連勝中。ア・リーグ中地区首位のガーディアンズにも2ゲーム差に迫っている。タイガースの先発はモンテロ。ここまで2勝3敗、防御率4.09の右腕に対し、前日の同カードではメジャーでは初めてとなる適時打を放った西田がどんな打撃を見せるかも注目される。（シカゴ・杉浦大介通信員）