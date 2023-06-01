「ドジャース３−４フィリーズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（２４）がフィリーズ戦に先発登板し、５回１／３を３安打７奪三振１失点。救援陣が逆転を許し４勝目を逃したが、球速は今季最速１６１・６キロを計測するなど、初回から１６０キロ超を連発し、剛腕復活を印象づけた。求め続けていた投球がそこにあった。昨季の本塁打キングで、今季も両リーグ最多２２本塁打のシュワバーから２打席連続三