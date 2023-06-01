◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。山本由伸投手（２７）が５勝目を狙って先発する。この日は５月最終戦。大谷は今年の５月はこの日まで２４試合で打率２割８分３厘、４本塁打、１８打点。昨年の５月は球団＆自己最多タイ記録