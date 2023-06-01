浦和は31日、明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦（対ファジアーノ岡山）の試合終了後、FWオナイウ阿道が浦和サポーターに向けて中指を立てる侮辱的行為を行ったと発表した。クラブは公式ホームページで「深くお詫び申し上げます」と謝罪し、今後厳正に対処する方針を示した。試合終了後、選手たちが浦和サポーターの待つスタンドへ挨拶に赴いた際のやり取りの中で発生。直後にクラブスタッフが現地で事実確認