[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]生き様を示した12分間と、喝采に包まれた2分間--。「引退ではなくひと区切り」との思いで日本代表に帰ってきたDF吉田麻也(LAギャラクシー)の3年半ぶりの国際Aマッチは、これまでの功績にふさわしい祝祭ムードで彩られた。ピッチで与えられた時間は約10分間。吉田は今の全てをぶつけた。「相手の戦い方も分かっていたし、自分の良さを出すためにはどうすればいいかを考え