[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]北中米W杯へ向けた最後の強化試合で、新たなオプションが大きな可能性を示した。日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)が後半開始から途中出場し、本職のセンターバックではなくボランチとしてプレー。持ち味の対人守備と配球力を発揮し、1-0の完封勝利に貢献した。キャプテンのMF遠藤航に代わってピッチへ入った瀬古は、中盤の底で落ち着いたプレーを披露した。所属するクラ