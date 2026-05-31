[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]日本代表は31日、国立競技場でキリンチャレンジカップを行い、アイスランド代表に1-0で勝利した。相手の固い守りをこじ開けらない時間が続いたが、後半42分にFW小川航基が劇的な決勝ゴール。62212人が集まった壮行試合でなんとか勝ち切った。以下、試合後の森保一監督会見要旨●森保一監督「欧州でプレーしている選手が代表チームに多い中、オフを挟んで1週間の準備期間だ