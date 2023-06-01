◇ナ・リーグカブス6―1カージナルス（2026年5月30日セントルイス）カブスの鈴木は7回に中堅フェンス直撃の二塁打を放った。5月15日の二塁打以来、約2週間ぶりの長打となり「悪いところはある程度分かっている。もう少しかなっていう感じ」と復調への手応えを語った。6―1の9回の守備では右前打で三塁を狙った一塁走者を刺した。「同地区の相手。押せ押せになると次の試合に影響するから」と最後まで隙を見せない姿勢