◇ナ・リーグドジャース3―4フィリーズ（2026年5月30日ロサンゼルス）マウンドを降りるドジャース・佐々木は、スタンディングオベーションで迎えられた。「令和の怪物」の剛球が復活した。5回1/3を3安打1失点。今季最速の100・4マイル（約162キロ）を計測した。「（メジャーで）一番自分らしく投げられた。球速が出ているということはいいフォームで投げられている証拠」と納得の投球だ。2回に先制ソロを浴びてからは13