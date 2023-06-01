◇ナ・リーグドジャース3―4フィリーズ（2026年5月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷は今季2度目の1試合3三振を喫するも、4回に左腕ルサルドの外角スイーパーを捉える右前打で3試合連続安打をマーク。5打数1安打で、連続出塁を15試合に伸ばした。一発が出れば同点となる3―4の9回には守護神デュランのカーブを捉えるも、二塁手の正面を突いて二ゴロに倒れた。29日に「打球角度がしっかりと出てくれば長打になると思