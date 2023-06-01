◇ア・リーグホワイトソックス7―1タイガース（2026年5月30日シカゴ）ホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手（26）が右太腿裏の肉離れで負傷者リストに入ったと発表した。ウィル・ベナブル監督は筋肉の「部分損傷」に当たる「グレード2」だと説明し、「復帰まで4〜6週間になる見込み」と明かした。故障発生から初めて取材対応した村上は「めちゃくちゃ悔しい。凄く残念ですけど、やってしまったことは