◇ア・リーグブルージェイズ 5―6 オリオールズ（2026年5月30日ボルティモア）ブルージェイズの岡本が攻守で存在感を示した。2―1の8回1死一、二塁で、フルカウントからスライダーを左翼線へはじき返す2点二塁打。三塁守備では4回1死満塁でゴロを捕球しながら三塁ベースを踏み、素早く一塁へ送って併殺を完成させた。ジョン・シュナイダー監督は「状況判断がよくできていた。いいプレーだった」と評価した。チームは