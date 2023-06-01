◇ア・リーグホワイトソックス7―1タイガース（2026年5月30日シカゴ）ホワイトソックス・西田は、メジャー3本目の安打が初の適時打となった。3―1の7回2死三塁で、メジャー通算83勝の左腕バルデスの速球を引っ張り、痛烈なゴロで一、二塁間を破る右前打。貴重な追加点をもたらし「打てて良かった。1点欲しかった」とガッツポーズ。村上とベンチで熱い抱擁を交わし「いや僕、ハグよくするんで…」と笑った。別の外野手が