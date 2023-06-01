第53回ボートレースオールスターで優勝し、ポーズをとる丸野一樹＝ボートレース浜名湖第53回ボートレースオールスター（SG）最終日は31日、静岡県湖西市のボートレース浜名湖で6選手による優勝戦（1800メートル、3周）が行われ、34歳の丸野一樹（滋賀）が1分48秒9で初優勝した。念願のSG初制覇で賞金4200万円を獲得した。丸野はインから好スタートを決め、一気に逃げ切った。後続の争いは激しく、5コースの新田雄史（三重）が2