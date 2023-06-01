◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）ヒーローになれる場面は最後に訪れた。阪神は2点を追う9回1死から立石、高寺の連打で一、二塁の好機が生まれる。ここで来日初先発のディベイニーが打席へ。虎党の期待はMAXに達したものの、カウント0―2からの横山のシンカーにバットは空を切った。「負けてしまったことが、今日一番の問題だったかな、と思います」悔しさを胸にしまいこみ、助っ人は振り返った。3回