◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）阪神・熊谷が、4試合続けて先発ショートを務め、さすがの堅守を披露した。初回先頭で快足・小川の遊ゴロを難なく処理。7回2死では和田が放った遊撃後方の小フライをジャンプ一番でナイスキャッチ。軽やかなプレーに、幕張は沸き立った。「しっかり自分がやるべきことをやろう、ということは常に思っている。そこは変わらず、やっていきたい」球際の強さを幾度も披露