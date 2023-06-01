◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）【原口文仁視点】同点の8回に登板した阪神3番手のモレッタが痛打されて接戦を落とした。ここを粘れば、この1イニングをゼロで抑えれば…というところで失点して敗れるというケースが目立つ。どちらに転ぶか分からない試合を、勝ちきれるかどうかは全然違ってくる。防御率0点台（0・89）のドリスと、1点台（1・23）の岩崎が奮闘しているが、その他の投手は苦しんでおり、