◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）阪神・佐藤輝がキャリアハイとなる14試合連続安打にあと1本に迫った。「（安打が出て）良かったです」。4回先頭で迎えた2打席目。カウント2―2から左腕・ロングの直球を引っ張り込んで一塁・ソトの横を抜ける右前打を放った。開幕から好調を維持する虎の大砲にとって自身の記録更新は目前でも「そこは全然気にしていないです。一日、一日、大事に頑張ります」と足も