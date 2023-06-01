◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）阪神・森下が好機で犠飛を放ち、貴重な一点をもたらした。1―1の同点で迎えた5回1死一、三塁。2番手・小野の変化球にうまくコンタクトし、右翼への飛球を放った。その間に三塁走者・梅野が生還し、一時は勝ち越しに成功。「最低限なので、タイムリーを打てたら良かったかな」と反省も忘れなかった。チームの連勝は2でストップしたが、見据えるのは2日から始まる甲子