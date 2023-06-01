◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）7回に2番手で登板した阪神・畠が、バースデー登板で1回を無失点でつないだ。「とにかく0点で抑えることが中継ぎの仕事なので。内容はあまり良くなかったけど、バックに助けられました」先頭のソトには死球を与えるも、続く安田は中飛。代走・池田はタッチアップで二塁を狙ったが、封殺されてダブルプレーとなった。最後は和田を内角のカットボールで遊直。走者を背