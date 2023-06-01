◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）▼最終回は2死満塁まで反撃すごくいい粘りで、いい形であそこまで持っていくことができていたと思いますね。▼才木も及第点パ・リーグは、ストレートに積極的にアプローチを仕掛けてきますから。そのあたりで、緩急を使いながらやっていましたけどね。▼甲子園6連戦で仕切り直し台風も来ているというところで、どういうふうになるか分かりませんけど、また本