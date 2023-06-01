◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）走った、立石。6月戦線もゴールデンルーキーとともに「走り出せ！」。阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が、31日のロッテ戦でプロ初の中軸となる「5番・三塁」で先発出場し、4度目のマルチ安打にプロ初盗塁を決めるなど躍動した。試合は8回に中継ぎ陣が打たれ、3連戦3連勝を逃したが、上昇ムードの立石には期待大。西武、楽天との甲子園6連戦からスタートする6月