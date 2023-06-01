◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）阪神・梅野が今季初盗塁を決め得点を演出した。1―1で迎えた5回の2打席目に死球で出塁すると、次打者・中野の4球目に果敢にスタートを切って二盗に成功。中野の中前打で三塁へ進み、2番・森下の右犠飛で一時勝ち越しのホームを踏む理想的な攻撃につなげた。「接戦の中でチーム全体としても機動力というのは大事になってくる。そこで1勝できたらすごいチームにとって