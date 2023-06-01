台風6号は今夜にかけて、沖縄本島を直撃する見通しです。広い範囲で大荒れとなるおそれがあり、厳重な警戒が必要です。台風6号は現在、沖縄の南の海上を、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。今後、発達しながら北上し、暴風域をともない、強い勢力で沖縄や奄美に接近する見通しで、暴風や警報級の大雨に警戒が必要です。台風はその後、進路を東寄りに変えて本州に近づく見通しです。あすには九州南部に接近し、あさっ