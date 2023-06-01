◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）阪神・才木は白星こそつかなかったが、粘りの投球を展開した。6回を投げて4安打2失点。力強い直球を軸にフォークなどの変化球を丁寧に織り交ぜながら、先発として試合をつくった。6回は四球と安打で得点圏に走者を進めたが、そこから打者3人を料理した。勝ち越しは許さなかったが「ちょっといろいろ反省してるところはある。良かったところは良かったし、梅野さんと