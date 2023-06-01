◇交流戦阪神2―4ロッテ（2026年5月31日ZOZOマリン）阪神・中野が今季13度目のマルチ安打を放ち、惜敗の中で存在感を示した。同点に追いついた直後の3回2死無走者の2打席目に右前打を放つと、続く5回1死二塁の場面でも中前打で次打者・森下の右犠飛につなげた。「勝つことが一番ですけど、個人的には打たないよりは打っている方がいい形で休みを迎えられる。しっかり気持ちを切り替えて火曜日からの甲子園6連戦で一つ