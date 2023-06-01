ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太が３１日、都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（アントワーン・フークア監督、６月１２日公開）のイベントにフィギュアスケート元世界女王の浅田真央さんと出席した。マイケル・ジャクソン（享年５０）の軌跡を描いた同作に合わせ、マイケルについてのトークセッションとダンスセッションも開催。マイケルの印象について問われると、中務は「神です。説明するのもおこがましいく