秋篠宮ご夫妻は、特別天然記念物のトキを放鳥されました。ご夫妻は石川・羽咋市で特別天然記念物のトキの放鳥式に臨まれました。ご夫妻は白い手袋を着け、箱のテープを切り、トキを放鳥されました。トキは2003年に日本の野生生まれが絶滅し、野生復帰に向け人工繁殖や放鳥の取り組みが続けられてきました。これに先立ち、ご夫妻は式典に出席し、2024年の能登半島地震と豪雨災害へのお見舞いを伝えた上で、「今回のトキの放鳥が復興